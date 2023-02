Castelvetro - Castellana Fontana 3 - 1 | Giornata di gloria per i biancoazzurri

Una partita della consapevolezza per il Castelvetro che controlla per 90 minuti e si porta solitario all’ottavo posto in classifica. Ad aprire le marcature è Scarlata con una punizione beffarda all’11’ che da un’angolazione quasi impossibile si insacca tra barriera e palo. L’attaccante biancoazzurro va in doppietta al 31’ controllando una corta respinta della difesa ospite e trafiggendo ancora Castagnetti con una fucilata che si infila sotto alla traversa.

Nelle retrovie il Castelvetro controlla ed agisce di rimessa sfiorando il più occasioni il terzo gol. Allo scadere del primo tempo è Carrera a centrare l’incrocio dei pali con una bella azione personale. La ripresa si apre con il Castellana Fontana che prova a salire ma non impensierisce più di tanto la difesa di casa.

All’80’ con una bella azione di rimessa il Castelvetro raccoglie il meritato terzo gol con Bocedi che conclude un’ottima azione corale trafiggendo da centro area il portiere avversario. Gol della bandiera del Castellana Fontana che segna con Storchi dopo uno svarione dei difensori di casa.