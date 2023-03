Castelvetro - Cittadella Vis Modena 1 - 1 | Vernia la recupera al 95'

E’ terminata in parità la sfida tra Castelvetro e Cittadella Vis Modena, un derby tutto da vivere che poteva riservare molte sorprese. E’ partita meglio la squadra di casa che all’8’ è andata in vantaggio: Scarlata per Marconi che mette un filtrante in area per Giordano bravo a prendere la mira e mettere la palla alla sinistra del portiere.

Al 24’ poi Scarlata ha sfiorato la rete del vantaggio, la replica di Boilini è arrivata al 30’ con un calcio fuori di poco. Ancora Scarlata poi al 34’ si è messo in mostra colpendo la traversa su punizione. Al 58’ Scarlata calcia a colpo sicuro da solo davanti al portiere ma il tiro è rimpallato.

Nel finale al 91’ Zagari sfiora il raddoppio ad un metro dalla riga calcia incredibilmente alto. Gol sbagliato, gol subito: al 95’ Vernia va a tirare una punizione e la infila direttamente all’incrocio dei pali per l’1-1 finale.