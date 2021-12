Castelvetro - Corticella 0 - 1 | Modenesi in inferiorità numerica non reggono contro la capolista

Sconfitta di misura per il Castelvetro contro la capolista Corticella. Nel primo tempo giocano bene i padroni di casa che hanno la prima occasione con Ferrara da posizione defilata, ma Treggia para. Arriva pronta la risposta del Corticella che calcia dalla grande distanza con Menarini, ma Lanzotti si oppone. Il primo tempo termina così senza grandi emozioni; la ripresa di apre poi con l’espulsione di Marconi che provoca un rigore per il Corticella atterrando Lahrib: il rigore viene però parato da Lanzotti che tiene in piedi la squadra modenese. Gli ospiti in superiorità numerica sono poi incontenibili e al 73’ conquistano un altro rigore che questa volta viene trasformato da Oubakent. L’unica vera occasione di pareggiare per i padroni di casa è un palo colpito al 79’ da Scarlata, ma per la squadra di Cattani non c’è niente da fare.