Castelvetro - Granamica 2 - 3 | I bolognesi la ribaltano con tre tiri dalla distanza

Il Castelvetro perde nell’ultima giornata contro un Granamica che trova i tre punti in rimonta. Nel primo tempo partono meglio i padroni i casa che non lasciano giocare gli avversari e spingono per cercare il vantaggio. Al 20’ la banda di Cattani sblocca il risultato con Ferrara, poi raddoppia al 31’ con Scarlata e si mette in controllo. Nella ripresa però gli avversari partono meglio e con tre tiri da fuori area ribaltano il risultato.

Il primo è di Magagni che accorcia le distanze subito al 49’. A pareggiare è Pressato che approfitta di un errore difensivo all’80’ e all’88’ ci pensa invece Xhuveli a firmate il ribaltamento finale. Nella ripresa il Castelvetro aveva abbassato il ritmo, ma poteva finire diversamente dal momento che Ferrara e Scarlata hanno colpito rispettivamente una traversa e un palo.