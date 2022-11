Castelvetro - La Pieve Nonantola 0 - 0 | Tante occasioni, ma nessuno ne approfitta

Reti inviolate nel derby tra Castelvetro e La Pieve Nonantola nell’infrasettimanale di Eccellenza: entrambe le squadre danno continuità ai risultati e conquistano un buon punto che muove la classifica per il Castelvetro e che permette alla Pieve di rimanere nella parte alta della classifica, staccando il Colorno. Il primo tempo è un monologo del Castelvetro e la prima occasione arriva con Marconi che calcia dal limite una punizione che però termina alta sulla porta di Ortensi.

Ancora Castelvetro in avanti grazie ad un calcio di punizione al 17’ con Finocchio che trova benissimo Massari appostato sul secondo palo, ma il colpo di testa del centrale termina alto. E’ sempre il capitano di casa a tentare di portare i suoi in vantaggio: punta l’uomo sulla sinistra, mette forte il pallone in mezzo su cui Barbieri non arriva per centimetri ed è ancora 0-0.

Si fa rivedere in avanti La Pieve Nonantola al 41’ con la conclusione dalla distanza di Lupusor che trova una deviazione in corner. La ripresa parte sulla falsa riga del primo tempo: Castelvetro abile nel palleggio e nel raggiungere la trequarti avversaria creando occasioni potenzialmente pericolose. Al 15’ Finocchio ci prova, ma allunga troppo la sfera sul sinistro consentendo ad Ortensi di chiudere lo specchio della porta.

Un minuto dopo è Ruggieri che torna a scaldare le mani dell’estremo difensore avversario con una conclusione centrale da fuori area. L’occasione migliore della ripresa capita sui piedi di Solla al 65’ quando il giocatore si trova nel cuore dell’area a dover calciare uno splendido cross di Marconi, sfera che viene però impattata male terminando alla sinistra della porta di Ortensi.

Gli ospiti si ripropongono in avanti al 27’ con Guerzoni che impegna per la prima volta nella gara Mascagni, calciando però centralmente. Ancora Castelvetro al 30’: azione prolungata e sfera che carambola sulla sinistra sui piedi di Poligani che ha l’opportunità di calciare con il sinistro da posizione defilata: facile la parata di Ortensi che devia in angolo. La gara termina così a reti inviolate nonostante le tante occasioni.