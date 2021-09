Vittoria alla prima di campionato per il Castelvetro che, in casa, batte per 3-2 il Masi Torello Voghiera. Sembra sfortunata la partita degli uomini di Cattani che passano in svantaggio con un autogol in mischia sugli sviluppi di un corner. Termina così il primo tempo, con alcune occasione da entrambe le parti che non impegnano però i portieri. Nella ripresa entra aggressivo il Castelvetro e determinato a cambiare le sorti della partita, così al 52’ arriva il pareggio siglato da. Passano solo tre minuti e arriva la doppietta per Ferrara che tocca una palla sporca e batte Campi. Al 75’ prova a chiudere il risultato il Castelvetro con Giordano che di sinistro batte ancora un impotente Campi ed è 3-1 per i padroni di casa. All’82’ il Masi Torello riesce ad accorciare le distanze conche di sinistro incrocia e batte Lanzotti. Deve stringere i denti nei minuti finali la squadra di casa che riesce infine a mantenere il vantaggio e conquista i primi tre punti in campionato.