Castelvetro - Medicina Fossatone 1 - 2 | I bolognesi vincono in rimonta e in inferiorità numerica

Arriva un’altra sconfitta per il Castelvetro che scivola sempre più vicino alla zona play out. In casa i ragazzi di Cattani subiscono due reti dal Medicina Fossatone dopo essere passati in vantaggio. Nel primo tempo i modenesi fanno una bella partita e creano alcune buone occasioni, ma si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Castelvetro conquista un rigore che viene trasformato al 61’ da Scarlata e la situazione sembra mettersi bene, soprattutto al 72’ quando gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Callegari per somma di ammonizioni. I bolognesi non si scompongono però e al 78’ approfittano di un errerò della difesa di casa mandando in rete Sabbatini. Al 95’ poi, a tempo scaduto, Maleh si avventa su uno spiovente in area e batte ancora la difesa del Castelvetro.