Castelvetro - Real Formigine 0 - 1 | Di Gesù, zampata vincente al 92'

Squadra in casa

Squadra in casa Castelvetro

E’ andato al Real Formigine il derby giocato oggi in anticipo in casa del Castelvetro. Gli uomini di Domizzi continuano ad alternare buoni risultati e sconfitte sfortunate, senza trovare la continuità giusta per fare il salto di qualità.

I verdeblù dal canto loro stanno facendo invece un grandissimo campionato, sempre però a distanza dalle posizioni che contano davvero. Al termine di una gara equilibrata e vivace, è stato Di Gesù a decidere il risultato segnando al 92’ e beffando il Castelvetro quando ormai sembrava che si andasse verso il pareggio a reti inviolate.