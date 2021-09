Bella vittoria del Castelvetro che in casa batte la capolista Sant’Agostino per 3-1. Sono sempre piene di emozioni le partite dei ragazzi di Cattani che passano in vantaggio al 17’ con Scarlata che incrocia rasoterra e batte un immobile Costantino. Prova subito a raddoppiare il numero 11 dei padroni di casa che col destro calcia però di poco fuori. E’ il Castelvetro a fare la partita che si presenta comunque insidiosa e molto fisica. Alla fine del primo tempo poi si decide il risultato quando Ferrara al 43’ riceve un lancio lungo, salta un avversario e scarica in rete. Solo un minuto più tardi si concretizza la doppietta di Scarlata che ancora una volta incrocia, sfiora la traversa e poi il pallone entra in rete per il 3-0. Nella ripresa i ferraresi entrano in campo determinati a cambiare il risultato e dopo appena due minuti accorciano le distanze con Grazioso che su una rimessa laterale prova una girata vincente. A metà tempo poi Scarlata rimedia il secondo giallo e viene espulso lasciando i suoi in dieci. La forte pioggia che si abbatte poi sul campo condiziona il prosieguo del match e gli ospiti faticano a creare gioco, rimanendo fermi a due reti di distanza.