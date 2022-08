Castelvetro - Sasso Marconi 2 - 1 | Buona la prima per mister Domizzi

Squadra in casa

Vittoria importante per il Castelvetro che alla prima di campionato di impone sui retrocessi dalla Serie D del Sasso Marconi. Dopo una partita combattuta gli uomini di Domizzi portano a casa i tre punti sbloccando il risultato al 36’ con Barbieri e chiudendo il primo tempo sull’1-0. Nella ripresa pareggiano in fretta gli ospiti che al 55’ vanno a segno con Geroni, ma al 66’ è l’ex Borgo San Donnino, Francesco Finocchio, a decidere il risultato della partita in favore dei padroni di casa.