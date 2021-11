Castelvetro - Vadese Sole Luna 2 - 1 | I ragazzi di Cattani si rialzano, notte fonda per i bolognesi

Doveva essere una vittoria e così è stato per il Castelvetro che, dopo due sconfitte consecutive, è tornato ai tre punti nel match casalingo contro la Vadese Sole Luna che sale a cinque sconfitte consecutive. Partono subito bene i padroni di casa che al 16’ colpiscono un palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 33’ arriva poi il vantaggio firmato da Scarlata che ribadisce in rete una respinta di Pegni su un bel tiro di Ferrara.

Vicinissimi al raddoppio i ragazzi di Cattani solo due minuti dopo quando il tiro di Giordano esce di pochissimo. Prima dell’intervallo si fa vedere anche la squadra ospite con Tagliacollo che non arriva in tempo sul cross in area di Fares. Il raddoppio del Castelvetro arriva ad inizio ripresa quando Scarlata mette a segno una doppietta personale: al 9’ l’attaccante mette in rete un calcio di punizione che non lascia scampo a Pegni. I cambi risvegliano la Vadese ch cerca una reazione e la trova al 76’ quando Veglia incorna in modo vincente un cross di Fares.

Il risultato che sembrava in ghiaccio per i modenesi è riaperto a un quarto d’ora dalla fine e messo ancora più in discussione all’85’ quando Ricci commette un fallo con un intervento in ritardo su un avversario e rimedia un rosso diretto. Negli ultimi cinque minuti, in inferiorità numerica e con gli avversari indemoniati nel cercare il pareggio, la squadra di Cattani riesce a stringere i denti e a resistere conquistando tre punti importantissimi.