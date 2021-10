Castelvetro - Vianese 4 - 0 | I biancoblù calano un poker e volano agli ottavi di Coppa Italia

Continua alla grande la stagione del Castelvetro che, oltre ad essere partito forte in campionato, procede a gonfie vele anche in Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’, dove ieri sera ha superato il turno (giocato il 6 ottobre dalle altre) approdando così agli ottavi di finale che si giocheranno il 3 novembre. Nel posticipo di ieri sera, giocato al ‘Venturelli’ alle 20,30, i ragazzi di Cattani hanno battuto per 4-0 la Vianese, squadra reggiana che partecipa al Girone B del campionato di Promozione. Partita a senso unico in favore dei modenesi che sono andati in rete nel primo tempo con Ferrara e Sarnelli, poi nella ripresa hanno chiuso i conti con i gol di Cinquegrano e Zagari. Nei prossimi giorni si conoscerà l’avversaria che il Castelvetro dovrà affrontare negli ottavi.