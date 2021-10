Castelvetro - Vignolese 0 - 1 | Il derby modenese va ai rossoverdi

Cade in casa il Castelvetro nel derby modenese contro la Vignolese. I padroni di casa, dopo un periodo molto positivo, trovano una sconfitta che non fa troppo male per quanto riguarda la classifica, relativamente ai risultati delle dirette concorrenti, mentre gli ospiti fanno un bel salto che li porta a metà classifica, non distanti dalla zona Play Off. A partite bene sono gli uomini di mister Giardina che vanno già vicini al gol all’8’ con Barbolini che manca di poco un bel cross di Bartolini. Al 18’ cambia la partita quando Marconi trattiene vistosamente Bonora in area e provoca un calcio di rigore: sul dischetto va Vaccari che non sbaglia.

Il Castelvetro cerca la reazione attraverso la costruzione del solito gioco, ma gli ospiti sono bravi a spezzare sempre le geometrie degli uomini di Cattani senza lasciare loro la possibilità di arrivare ad essere pericolosi. Nella ripresa le occasioni si alternano e la migliore arriva al 71’ quando Scarlata recupera un pallone al limite dell’area piccola e lo calcia alto sopra alla traversa. Non succede più nulla poi fino al triplice fischio, con tanta confusione, ma poche occasioni.