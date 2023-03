Castelvetro - Vignolese 1 - 0 | I biancazzurri inguaiano i rossoverdi

E’ un brutto derby quello tra Castelvetro e Vignolese. A vincerlo sono i padroni di casa che raggiungono il dodicesimo risultato utile consecutivo e lasciano nei guai i rossoverdi della Vignolese. Nel primo tempo non si segnala nessuna occasione da rete. Al 39’ Scarlata si infortuna alla caviglia e deve lasciare spazio a Nanetti. Nella ripresa sembra partire meglio la Vignolese, ma al 75’ i rossoverdi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Lucarelli che rimedia il secondo giallo.

Prova allora ad affondare il Castelvetro che all’80’ passa in vantaggio quando Bocedi riceve palla entrando in area da sinistra e si ritrova solo davanti a Cinelli grazie ad un incredibile scivolone del proprio marcatore. È a quel punto fin troppo facile per il giovane attaccante locale avanzare e battere in diagonale il portiere ospite.

La partita allora si vivacizza perché la Vignolese, anche se con l’uomo in meno, si riversa nella metà campo del Castelvetro per cercare il pareggio. Si apre così ulteriore spazio per gli attaccanti locali che sfiorano per due volte il raddoppio, prima con Nanetti lanciato a rete da un ottimo passaggio di Ceccarelli, ma il funambolo di casa eccede nel dribbling e perde l’occasione, e poi con Pigozzi che cicca il pallone proprio al momento della conclusione a botta sicura.