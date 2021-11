Castenaso - San Felice 6 - 0 | Un'altra caduta rovinosa per i giallorossi

Nuova sconfitta per il San Felice che dopo aver dato sette reti all’Argentana cade malamente sul campo del Castenaso subendo sei reti. La partita è sbloccata da Nanetti dopo appena un quarto d’ora di gioco, poi i giallorossi provano a resistere e a reagire, ma al 35’ Greco raddoppia. Il San Felice cerca comunque di rimanere in partita, poi nella ripresa i padroni di casa dilagano e al 62’ segnano il terzo gol con Canova che di fatto chiude la partita. Poi il poker al 68’ è firmato da Colli e nei minuti finali arrivano anche la cinquina di Petrullo all’82’ e la doppietta di Nanetti su rigore all’84’. Tutto da rifare dunque per i modenesi che non riescono a lasciare le zone basse della classifica e a dare continuità ai risultati.