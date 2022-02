Castenaso - Vignolese 3 - 1 | Modenesi raggiunti e sorpassati nella ripresa

Sconfitta per la Vignolese in casa della seconda in classifica. A passare in vantaggio dopo un avvio equilibrati sono stati proprio i modenesi con Benatti al 35’. Nella ripresa poi la squadra di casa è scesa in campo con un altro piglio e ha segnato tre reti che hanno ribaltato completamente il risultato. Al 46’, appena rientrati in campo, è stato Canova a firmare la rete del momentaneo pareggio, poi al 59’ per lui è arrivata la doppietta del sorpasso. All’82’ è stato poi Tedeschi a chiudere definitivamente il risultato.