Castenaso - Virtus Castelfranco 4 - 1 | Due legni per i modenesi che escono sconfitti

Cade la Virtus Castelfranco nell’anticipo del sabato della sesta giornata di Eccellenza. A Castenaso i biancogialli subiscono quattro reti che, nonostante la buona prestazione, non lasciano scampo. Sono proprio i modenesi ad andare per primi vicinissimi al gol quando Mantovani al 12’ riesce ad entrare in area e a calciare, ma colpisce un palo, poi il pallone finisce sui piedi di Puglisi che si fa anticipare da un avversario.

Il vantaggio dei bolognesi arriva al 18’ con Jammeh che in velocità semina la difesa ospite, salta il portiere e da posizione defilata la mette in rete. Solo sei minuti più tardi arriva il raddoppio del Castenaso con Bergamino che incorna sugli sviluppi di una punizione calciata da Canova. Ora i padroni di casa spingono forte per cercare di chiudere subito la partita e mettono più volte in difficoltà la retroguardia del Castelfranco. Nella ripresa si riprende con i bolognesi in attacco e con l’infortunio di Gibertini che viene sostituito da Trenga. Due minuti più tardi, al 52’, Jammeh approfitta di un errore difensivo e segna una doppietta mettendo il pallone sul primo palo. Al 55’ provano ad accorciare i biancogialli quando Lodi calcia una bellissima punizione che si stampa sulla traversa.

Continuano ad alternarsi poi le occasioni per tutto il prosieguo del match e all’86’ arriva il gol della Virtus Castelfranco che manda Mantovani al lancio per Puglisi: quest’ultimo con un gran numero riesce a stoppare al volo, dribblare il portiere e a mettere il pallone in rete in spaccata. Sul finire della partita però arriva la tripletta di Jammeh e il poker per il Castenaso con un tiro dalla breve distanza sul primo palo. Grazie a questa vittoria i bolognesi raggiungono la squadra di Conte in classifica a dieci punti.