Casumaro - Atletico SPM 2 - 2 | Un punto nel recupero della quattordicesima giornata

E’ finito per 2-2 il recupero tra Casumaro e Atletico SPM valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Promozione. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa che al 12’ sono andati in rete con Manfredini e al 26’ è arrivato il raddoppio di Faggioli. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per il Casumaro. Nella ripresa è sceso in campo meglio l’Atletico SPM che al 60’ ha accorciato le distanze con Bondioli e al 70’ ha trovato il meritato pareggio con Cheli.