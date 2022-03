Casumaro - Castelnuovo 2 - 2 | I blues vanno sotto per due volte e per due volte recuperano

Torna a fare punti il Castelnuovo che però non va oltre il pareggio in casa del Casumaro. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che al 28’ sbloccano la partita con Ruggiano. Risponde subito però la squadra modenese con Di Bernardo che agguanta al 33’ il pareggio. Il Casumaro non ci sta e solo due minuti più tardi, al 35’, torna in vantaggio con Nicoli. Nella ripresa il Castelnuovo riesce a conquistare un punto grazie alla rete di Soli segnata al 54’ che vale il 2-2 finale.