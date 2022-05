Casumaro - Cavezzo 1 - 2 | I biancocelesti passano direttamente alla seconda fase dei play off

Vince contro il Casumaro il Cavezzo che prende il largo sulla Virtus Camposanto e andrà direttamente alla seconda fase dei play off dove incontrerà la seconda in classifica, il Ganaceto. I ferraresi invece con la sconfitta di oggi sono stati condannati a passare per i play out per cercare la salvezza.

A passare in vantaggio sono stati proprio i modenesi con Gualdi che ha sbloccato il risultato al 28’. Il raddoppio è arrivato poi al 61’ quando Frigeri ha commesso una sfortunata autorete. Ha provato ad accorciare le distanze il Casumaro andando in rete al 77’ con Iazzetta su rigore, ma il risultato finale non è cambiato: vittoria per il Cavezzo.