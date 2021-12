Casumaro - La Pieve Nonantola 1 - 2 | Doppietta di Cheli e i granata volano

Non si arresta la corsa verso la vittoria del campionato de La Pieve Nonantola che vince anche nella trasferta di Casumaro e tiene a grande distanza le inseguitrici. A passare in vantaggio sono stati proprio i granata con Cheli al 18’ e il primo tempo si è chiuso sullo 0-1. Nella ripresa regna l’equilibrio, poi all’80’ arriva la doppietta personale di Cheli che chiude di fatto la partita. Al 91’ il Casumaro accorcia le distanze con la rete di Tonioli, ma ormai non c’è più tempo per i padroni di casa di recuperare il risultato.