Vittoria in trasferta per il Polinago nella prima gara del campionato di Promozione. In casa del Casumaro i gialloblù vincono senza problemi segnando tre gol firmati da Nadiri, Opoku e Bortolani. A niente serve la rete segnata daper i padroni di casa. Tre punti importantissimi per il Polinago che comincia al meglio la stagione dopo aver vinto anche nel primo turno di Coppa Italia contro il Baiso Secchia.