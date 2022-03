Casumaro - Quarantolese 0 - 1 | I mirandolesi si portano in quarta posizione

Girone C

Bella vittoria della Quarantolese sul campo del Casumaro. I modenesi si sono portati, grazie a questi tre punti, al quarto posto in classifica, sorpassando il Cavezzo. Il primo tempo è stato equilibrato, con alcune occasioni per parte, poi a sbloccare il risultato è stata la rete di Gozzi segnata 58’ a cui i padroni di casa non hanno saputo reagire.