Casumaro - Solierese 3 - 0 | Gialloblù retrocessi in Prima Categoria

Retrocessione per la Solierese che oggi avrebbe dovuto compiere un miracolo per ribaltare il risultato della gara di andata, vinta dal Casumaro, invece in terra ferrarese i gialloblù hanno subito una sonora sconfitta per 3-0, chiudendo così nel peggiore dei modi una stagione sfortunata. Al 3’ la situazione era già disperata quando il Casumaro è passato in vantaggio con Battistella, poi al 18’ è arrivato il raddoppio di Ruggiano che di fatto ha chiuso ogni possibilità ai modenesi di rifarsi. Al terzo minuto della ripresa poi lo stesso Ruggiano ha messo a segno il tris finale che ha condannato la Solierese.