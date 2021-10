Tripletta di Evali che non lascia scampo alla Solierese alla sua seconda sconfitta in campionato

Seconda sconfitta consecutiva per la Solierese che in casa del Casumaro ne prende quattro. A decidere il match è stata la tripletta segnata da Evali a cui si è aggiunto il gol di Ruggiano. Non c’è storia in campo tra le due squadre che danno vita ad una partita vivace in cui i modenesi non hanno saputo opporsi.