Casumaro - Virtus Camposanto 2 - 4 | Autogol e tre reti per i biancoverdi in otto minuti

Vittoria netta della Virtus Camposanto sul campo del Casumaro e play off riagguantati. I biancoverdi infatti con i tre punti conquistati oggi sono riusciti a sorpassare la Quarantolese (sconfitta a Castelnuovo) tornando al quinto posto in classifica. Il match abbastanza bloccato nelle prime fasi si è aperto al 31’ con la rete di Natali che ha portato in vantaggio i modenesi. Al primo minuto di recupero del primo tempo poi i ferraresi hanno trovato il pareggio con Azzouzi.

Nella ripresa le cose parevano mettersi male con l’autorete di Pignatti che sanciva il vantaggio per i padroni di casa, poi solo tre minuti più tardi è arrivato il pareggio di Davordzie. Ancora tre minuti e la Virtus ha ritrovato il vantaggio ribaltando ancora il risultato con Natali autore di una doppietta, poi ancora due minuti e Manfredini ha siglato il finale poker per i biancoverdi che hanno poi controllato il doppio vantaggio fino al triplice fischio.