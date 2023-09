Cavezzo - CDR Mutina 0 - 1 | Orange cinici rimangono a punteggio pieno

Squadra in casa

Squadra in casa Cavezzo

Continua alla grande il campionato della CDR che mette a segno la seconda vittoria consecutiva, mentre non poteva partire peggio quello del Cavezzo che è ancora fermo a zero punti dopo due partite giocate.

Si gioca al ‘Borsari’ dove all'8’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva la palla a Kolaveri che a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. II Cavezzo paga subito dazio: al 10' cross di Ligabue, Nadiri anticipa portiere e difensore per mettere poi in rete di petto sul primo palo.

Vicini poi al raddoppio gli orange al 15’ con una bella punizione di Montorsi che sfiora l'incrocio dei pali. Nella seconda parte del primo tempo il Cavezzo prende campo e al 35’ un tiro da fuori di Gasparini termina di poco alto. Al 40' grande punizione di Scheu e grande parata deludi Mawuli.

Ad inizio ripresa l'azione della CDR si fa tambureggiante e tra calci d'angolo e punizioni laterali è sempre in difficoltà la difesa del Cavezzo che trema, ma non molla grazie agli interventi di Schena. Gli ultimi minuti di gara sono invece del Cavezzo: al 46' girata di Oxha parata, ma la palla del pareggio arriva sui piedi di Casari che in profondità supera il portiere ma la palla incredibilmente esce di poco.