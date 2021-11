Cavezzo - Centese 1 - 1 | Balugani nella ripresa risponde a Carpegiani

Girone C

Non va oltre il pareggio il Cavezzo che si fa superare dal Castelnuovo in classifica dopo l’1-1 contro i ferraresi della Centese. La partita parte subito molto combattuta, con tanta fisicità e falli che portano a un’espulsione a testa. All’8’ ci prova già Balugani, poi gli ospiti colpiscono una traversa. Al 28’ si sblocca il risultato quando Carpegiani porta avanti i suoi. Il Cavezzo non si fa abbattere e reagisce, specialmente nella ripresa quando trova il pareggio al 55’ con Balugani. I padroni di casa poi provano a vincerla sfiorando la traversa con Guizzardi e Gualdi, ma senza riuscire a cambiare il risultato.