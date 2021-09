Ritmi alti al ‘Borsari’ di Cavezzo nonostante le alte temperature, ma le occasioni stentano ad arrivare da entrambe le parti. Alla mezzora arriva il primo tiro in porta della partita da parte del Fiorano che impegnain una bella parata su tiro dalla distanza. Al 38’ i padroni di casa conquistano un rigore, ma Nartey sbaglia e calcia alto buttando via un grandissima occasione. Poco dopo, al 42’, gli ospiti sbloccano la partita con Dapoto che insacca alle spalle di Schiuma un assist basso arrivato dalla sinistra. Il Cavezzo non ci sta e nella ripresa reagisce trovando subito il pareggio al 10’ con Balugani che anticipa il difensore e batte il portiere avversario. Il match sembra ormai dover terminare con un pareggio, ma al 90’ Gualdi di testa insacca un bel cross die regala i tre punti al Cavezzo che esordisce con una vittoria beffando il Fiorano.