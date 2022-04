Cavezzo - Ganaceto 0 - 2 | Due espulsi per i padroni di casa

Sorpasso del Ganaceto ai danni del Cavezzo dopo lo scontro diretto giocato oggi che ha consegnato ai biancoverdi una vittoria esterna per 2-0. E’ Marverti ad avere la prima occasione della partita per i padroni di casa, ma il suo colpo di testa finisce sulla traversa. Al 12’ arriva il vantaggio degli ospiti col solito Teggi al termine di una bella azione.

Arriva poi un altro duro colpo per il Cavezzo che rimane in inferiorità numerica a seguito di un semplice contrasto, ma l’arbitro estrae il rosso per Sackey. Il Ganaceto si mette a testa bassa a cercare il pareggio ed è solo Schiuma a tenere a galla la squadra di casa. Nella ripresa il Cavezzo rimane in nove per un’altra espulsione molto contestata, quando Vena reagisce alla provocazione di un avversario. Ora i biancoverdi sono padroni del campo e trovano il raddoppio al 94’ in contropiede con Paltrinieri.