Cavezzo - La Pieve Nonantola 1 - 1 | I biancazzurri fermano la striscia di vittorie dei granata

Il Cavezzo ferma La Pieve Nonantola nel big match del Girone C di Promozione. Buona la partenza dei padroni di casa che non si fanno intimorire dalla lunga striscia di vittorie dei granata e già al 9’ trovano la rete del vantaggio con Gualdi che tira da dentro l’area e batte Ortensi. Ora il Cavezzo è padrone del campo, ma la reazione degli ospiti arriva al 30’ quando Rizzo viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Cheli che non sbaglia. Nella ripresa si abbassano un po’ i ritmi e nessuna delle due squadre riesce ad essere veramente pericolosa, così il finale è di 1-1.