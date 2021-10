Cavezzo - Persiceto 6 - 0 | Tripletta di Balugani, risultato duro per i bolognesi

Vittoria che non lascia spazio a commenti quella del Cavezzo sul Persiceto; i modenesi ne fanno addirittura sei in scioltezza. Il primo tempo parte con ritmi alti, con i bolognesi che reggono fino al 35’ quando Balugani mette in rete un rigore ben tirato e procurato da El Madi. Solo tre minuti più tardi è lo stesso Balugani a conquistare il secondo rigore che lui stesso va a tirare e segna così una doppietta che chiude il primo tempo, nonostante una reazione del Persiceto che non porta però a nulla.

Nella ripresa entra ancora più convinto il Cavezzo che non lascia più spazio agli avversari, ma per vedere ancora gol bisogna aspettare il 77’ quando Gualdi con un bel cross manda in rete El Madi. Negli ultimi minuti il Cavezzo poi dilaga e va in rete all’81’ con Gualdi dopo un bel fraseggio con Algeri. All’87’ è trova la rete anche il giovane Tonini per il 5-0 e nel primo minuto di recupero Balugani trova la tripletta.