Punteggio pieno per il Cavezzo che, dopo la giornata di riposo, torna in campo nel derby contro il Polinago e vince di misura. La pioggia è forte al ‘Borsari’, come su tutti i campi dell’Emilia. Al 15’ arriva già la rete che sblocca e decide la partita, firmata da El Madi che approfitta di un rinvio sbagliato di Brambilla per andare in rete indisturbato. I padroni di casa cercano insistentemente il raddoppio per mettersi al sicuro. Al 35’ viene chiamato in causa Brambilla da Algeri su punizione. Al 55’ ci prova anche Balugano su cross di El Madi. Al 66’ brivido per i padroni di casa quando Mediani prova a tuffarsi su un pallone che arriva da Balboni, ma non trova la palla e nemmeno il pareggio. Colpisce anche un palo il Cavezzo con El Madi a tre minuti dalla fine, ma il risultato rimane 1-0.