Cavezzo - Virtus Camposanto 1 - 1 | Un gol per tempo e tante occasioni

Lo contro diretto per i play off tra Cavezzo e Virtus Camposanto è terminato con il pareggio di 1-1 dopo una partita divertente e giocata ad alti ritmi. A partire meglio sono gli ospiti che mettono subito in difficoltà Schiuma che deve effettuare una bella parata al 15’. Al 25’ un giocatore di casa commette fallo di mano in area ed è calcio di rigore per i biancoverdi: sul dischetto va Davordzie che non sbaglia. La reazione dei biancocelesti arriva e le occasioni non mancano, in particolare con Trotta e El Madhi.

Nella ripresa ricomincia in attacco la squadra di casa che si vede anche annullare un gol, poi al 68’ arriva il pareggio quando Gualdi approfitta di una indecisione della difesa ospite e manda in rete a porta vuota. Poco dopo Trotta sfiora la vittoria colpendo il palo con un tiro dalla distanza, poi le occasioni si alternano da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia.