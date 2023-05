Promozione: domenica play off tra CDR e Castelnuovo

Girone C

Promozione Emilia Romagna Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Atletic Cdr Mutina

Si giocherà domenica 14 maggio la semifinale play off tra CDR e Castelnuovo. Le due modenesi del Girone C di Promozione hanno fatto una grande cavalcata in questa stagione, arrivando terza e quarta, vicinissime comunque anche alla seconda posizione che avrebbe permesso di accedere direttamente alla seconda fase degli spareggi promozione. La vincente tra orange e blues andrà a giocarsi quindi la finale con il Faro Coop.