Centese - Atletico SPM 0 - 1 | Ipoteca sulla salvezza per i modenesi

Vittoria importantissima per l’Atletico SPM che si aggiudica la gara di andata dei play out in casa della Centese. A decidere l’incontro, molto combattuto, nervoso, ma sostanzialmente equilibrato, è stata la rete di Romagnoli arrivata solo al 78’, quando ormai sembrava che la partita dovesse terminare a reti inviolate. Ora la squadra di San Cesario avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno e avendo ottenuto un miglior piazzamento in campionato, potrà salvarsi anche con un pareggio. Il match in casa dell’Atletico SPM si disputerà domenica 29 maggio alle 16.30.