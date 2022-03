Centese - Castelnuovo 1 - 0 | Biancazzurri sottotono contro l'ultima

Cade contro l’ultima in classifica il Castelnuovo che a Cento sbatte contro una squadra rimaneggiata all’esordio in panchina di mister Di Ruocco, arrivato in settimana alla corte dei ferraresi per sostituire Semeraro. Nel primo tempo le uniche occasioni sono al 18’ quando Coda calcia dalla distanza e Toni riesce a parare sotto l’incrocio dei pali. Poi l’attaccante di casa ci riprova al 28’, ma il suo colpo di testa esce di pochissimo. Nella ripresa è ancora la Centese a comandare il gioco e i modenesi provano a chiudersi e ripartire.

Le cose sembrano mettersi bene però per gli uomini di Consoli al 57’ quando Coraini viene espulso con rosso diretto per un fallo vicino all’area, ma al 64’ anche Paduano viene espulso e la parità numerica è ristabilita. Al 68’ si fanno vedere gli ospiti con Nadini che calcia una buona punizione ma Alberghini para senza problemi. Arriva al 72’ il gol che decide la partita quando Carpeggiani tira una punizione che si infila sotto l’incrocio e questa volta Toni non riesce a fare niente per impedire al pallone di entrare. Non reagisce più di tanto la squadra modenese che riesce solo a evitare un passivo più pesante al termine di una brutta giornata.