Centese - Cavezzo 0 - 1 | I modenesi vincono l'anticipo e rimangono secondi

Ha vinto ieri sera il Cavezzo nell’anticipo della ventiduesima giornata del Girone C di Promozione. I modenesi si sono imposti in casa della Centese rimanendo così al secondo posto, indipendentemente da quello che succederà nella altre partite che si disputeranno questo pomeriggio. I ferraresi invece rimangono all’ultimo posto. Il primo tempo è stato equilibrato e abbastanza bloccato, poi nella ripresa il Cavezzo è tornato in campo più determinato e al 58’ ha trovato la rete della vittoria con Trotta.