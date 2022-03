Centese - Ganaceto 3 - 2 | I modenesi avanti di due reti si fanno rimontare

Il Ganaceto non approfitta del pareggio tra Cavezzo e Quarantolese e perde in casa dell’ultima in classifica, la Centese, che si porta così davanti alla Solierese. A passare in vantaggio sono i modenesi al 39’ con il solito Teggi e al 45’ arriva già il raddoppio firmato da Pulga. I padroni di casa però non ci stanno e tornano in campo nella ripresa con il piglio giusto andando subito ad accorciare le distanze al 46’ con Zanca. Al 72’ poi i ferraresi conquistano un calcio di rigore trasformato da Hoda che che al 90’ completa la rimonta con una doppietta personale.