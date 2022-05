Centese - La Pieve Nonantola 2 - 1 | Finiscono la cavalcata con una sconfitta i granata

Sconfitta per La Pieve Nonantola che, nonostante la promozione ottenuta con largo anticipo, aveva continuato a macinare vittorie. Oggi ad avere la meglio è stata la Centese che aveva una grande fame di punti per poter rientrare nei play out e per evitare la retrocessione diretta.

A passare in vantaggio al 37’ sono stati i granata con Monaco e il primo tempo è terminato 1-0 per i modenesi. Nella ripresa è partita col piglio giusto la Centese che ha trovato il pareggio al 60’ con Finessi e il gol vittoria al 73’ con Carpeggiani che ha ribaltato il risultato e regalato i play out ai ferraresi che se la vedranno con l’Atletico SPM.