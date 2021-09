Un punto a testa per Centese e Solierese che risentono un po' della pioggia e non riescono a farsi male

Finisce a reti inviolate il match tra i ferraresi della Centese e la Solierese. La forte pioggia condiziona il risultato e anche l’andamento del match che non presenta grandi emozioni, ma solo grande controllo da parte di entrambe le squadre che cercano di non commettere disattenzioni davanti ad un buon pubblico che non teme le intemperie. Per i modenesi è una piccola battuta d’arresto dopo la vittoria nella prima giornata giocata domenica scorsa, avendo riposato nel primo turno.