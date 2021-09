Cesena Modena 1 - 2 | Al 'Manuzzi' torna la festa gialloblù

Era quello che serviva a questo Modena una vittoria importante, in una gara sentita e fuori casa. La gioia regalata ai tifosi sarà un serbatoio di entusiasmo anche per i momenti difficili. E’ buono l’inizio del Modena che comincia subito in attacco. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa al 18’ quando una disattenzione difensiva dei canarini favorisce l’azione del Cesena con il cross di Favale che viene recepito da Caturano che la manda in rete. Il vantaggio bianconero non dura tanto però perché il Modena reagisce subito e al 26’ pareggia con Bonfanti che dal limite calcia fortissimo incrociando e la mette a fil di palo dove Tardi non può arrivare. Continua a provarci la squadra di Tesser e al 35’ è Armellino ad andare al tiro, ma questa volta Nardi è attento e para. Il gioco viene interrotto poi per un duplice infortunio con Bonfanti e Mulè a terra e nel finire della prima frazione di gioco non succede più nulla. Nella ripresa è ancora il Modena a partire bene, ma dopo tre minuti il Cesena colpisce un palo quando Bortolussi riceve un cross dalla sinistra e calcia bene, ma trova il legno. E’ battaglia vera e viva al ‘Manuzzi’, con ritmi alti e giocate di qualità. La rimonta dei gialloblù si concretizza poi al 65’ con la doppietta di Bonfanti che di testa, senza quasi dover saltare, incorna un cross perfetto di Azzi e lo mette in rete facendo esplodere il settore ospiti. Vorrebbe reagire il Cesena, ma a sfiorare la tripletta è ancora Bonfanti al 76’, ma questa volta il pallone esce di poco. Fa tremare i canarini l’ex di turno Pierini al 79’ quando sfiora il palo. I canarini resistono e al 95’ viene espulso Ogunseye, ma ormai il risultato è conquistato.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Steffè, Mulè (75′ Munari), Ciofi, Favale (54′ Yabre); Ilari (75′ Nannelli), Rigoni, Ardizzone (85′ Missiroli); Tonin (54′ Pierini), Bortolussi; Caturano. A disp.: Fabbri, Benedettini, Brambilla, Berti, Pogliano, C. Shpendi, S. Shpendi. All.: Viali

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Azzi 7, Silvestri 6.5, Pergreffi 7, Renzetti 6.5; Armellino 6.5, Gerli 6.5, Duca 7 (61′ Di Paola 6.5); Tremolada 6.5 (80′ Baroni s.v.); Bonfanti 8 (88’ Giovannini s.v.), Minesso 6.5 (61′ Ogunseye 6.5). A disp.: Narciso, Maggioni, Ponsi, Rabiu, Scarsella, Mosti, Marotta. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Bitonti di Bologna

RETI: 18′ Caturano, 26′, 65′ Bonfanti

NOTE: ammoniti Mulè, Duca, Renzetti, Steffè, Armellino. Espulso Ogunseye.