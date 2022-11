Cittadella - Modena 0 - 0 | Primo pareggio per i canarini

Partita priva di grandi emozioni, a parte il rigore parato da Gagno nel finale. Al 'Tombolato' termina a reti inviolate anche se a meritare sarebbero stati i padroni di casa.

IL MATCH - Parte sicuramente meglio il Cittadella che nel primo tempo non concede praticamente nulla al Modena e crea tante occasioni. Al 14’ primo vero brivido per i gialloblù quando Varela calcia dal limite e colpisce in pieno il palo. Risponde timidamente il Modena con Tremolada che non imprime abbastanza potente al tiro e Kastrati para senza problemi. Nel giro di dieci minuti poi i granata arrivano per tre volte davanti alla porta difesa da Gagno e per tre volte calciano troppo alto sulla traversa con Vita al 25’, Beretta al 34’ da due passi e Cassandro al 35’. Al 40’ prova a farsi rivedere la squadra di Tesser con una punizione dalla trequarti di Tremolada che sceglie però lo schema e la palla viene subito recuperata dagli avversari. Ad inizio ripresa provano a fare la partita i canarini che conquistano in pochi minuti due calci d’angolo e si trovano in più occasioni nella possibilità di tirare in mischia, ma Kastrati rimane ancora senza lavoro. Si gioca tanto poi a centrocampo e come al solito al ‘Tombolato’ è impossibile giocare bene a calcio, così non succede praticamente niente fino al 68’ quando Varela calcia dal limite senza troppe pretese e la palla termina ancora alta. All’81’ Azzi mette una gamba sulla corsa di Vita in area ed è calcio di rigore per il Cittadella: sul dischetto va Magrassi, ma Gagno si supera e para. Attimi di tensione poi perché pare che Ferrieri Caputi voglia far ripetere il tiro, invece la partita riparte. Ancora una parata di Gagno al 90’, poi non succede più nulla.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio (70′ Mazzocco); Lores Varela (88′ Tounkara); Beretta (65′ Magrassi), Antonucci (88′ Carriero). A disp.: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Frare, Mattioli, Ciriello, Danzi. All.: Gorini

MODENA (3-4-1-2): Gagno; Cittadini, De Maio (64′ Silvestri), Pergreffi; Oukhadda, Gerli, Magnino, Azzi; Tremolada (87′ Poli); Bonfanti, Diaw (75′ Marsura). A disp.: Seculin, Coppolaro, Ponsi, Renzetti, Duca, Mosti, Armellino, Falcinelli, Giovannini. All.: Tesser

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

NOTE: ammoniti Cittadini, Visentin, Diaw, Cassandro.