Cittadella Vis Modena - Agazzanese 2 - 0 | Riparte alla grande la capolista

Squadra in casa Cittadella Modena

Riparte alla grande il Cittadella che dopo la lunga sosta trova una bella vittoria contro l’Agazzanese che assicura ancora il primato in classifica. La partita parte con ritmi bassi e gioco concentrato a centrocampo. Ad avere la prima vera occasione sono gli ospiti su calcio d’angolo, ma Chiossi è attento e para. Ci prova poi Caselli, ma senza fortuna e il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa i modenesi partono con un approccio diverso e si fanno subito pericolosi trovando il vantaggio al 71’ quando Galanti viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Notari che non sbaglia.

Risponde subito l’Agazzanese che impegna Chiossi in un vero miracoloso un rasoterra di Casali appena ripreso il gioco. Vicino al raddoppio i ragazzi di Salmi quando Davoli colpisce la traversa di testa, ma il secondo gol sta per arrivare infatti, sul corner successivo, Pastorelli trova una deviazione sfortunata nel mezzo di una mischia e insacca nella sua rete segnando un autogol che chiude la partita al 75’. Nel finale non succede più nulla, con il Citta che controlla il risultato tranquillamente.