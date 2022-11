Cittadella Vis Modena - Agazzanese 3 - 3 | Tante emozioni nel big match

Partita combattutissima tra Cittadella e Agazzanese nel big match di giornata. Termina per 3-3 all’Allegretti di San Damaso con i padroni di casa che passano in vantaggio all’8’ quando Covili calcia dalla distanza e batte Borges. Poco dopo il Citta va vicinissimo al raddoppio con Conte che colpisce la traversa e poi a tu per tu con Borges calcia fuori.

Sono gli ospiti a trovare la rete del pareggio al 35’ Daniello che calcia di precisione e batte Chiossi in uscita. Riparte bene la squadra di Cattani nella ripresa, ma i piacentini passano in vantaggio al 68’ con Moltini che la mette in rete di testa. Il tris arriva al 76’ con Forbiti che in contropiede firma con un rasoterra il doppio vantaggio.

Il Citta però non si arrende e all’83’ accorcia le distanze con Bellentani mettendo a frutto a una bella azione corale. L’Agazzanese si trova poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Riccardi e la truppa di Cattani spinge per cercare il pareggio, trovandolo al 95’ con Serra che ribatte in rete un calcio da fermo.