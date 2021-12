Cittadella Vis Modena - Arcetana 1 - 0 | Torna il sorriso alla capolista

Torna alla vittoria il Cittadella che chiude al meglio il 2021 da capolista con tre punti in più conquistato contro l’Arcetana. Parte a ritmi bassi la sfida che poi cresce col passare dei minuti e a prendere sempre più campo è la squadra di Salmi che nella prima frazione di gioco impegna più volte Giaroli con il solito Trombetta, mentre per gli ospiti l’unica occasione è quella creata da Zito che ha trovato però un Agazzi pronto a respingere.

Al 38’ si è sbloccato il match quando Iori ha tirato da fuori area colpendo la traversa per poi vedere la palla rimbalzare dentro alla porta e infine uscire. Nel finale di primo tempo i padroni di casa vanno anche vicini al raddoppio con Trombetta che con un rasoterra impegna ancora un ottimo Giaroli. Nella ripresa il Cittadella cerca di chiuderla sbagliando un paio di volte ottime occasioni per il raddoppio, poi è l’Arcetana a buttarsi in avanti in cerca del pareggio, offrendo il fianco per alcune buone ripartenza della squadra di Salmi, ma il match termina poi 1-0.