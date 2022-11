Cittadella Vis Modena - Arcetana 2 - 1 | Vittoria in rimonta per la squadra di Cattani

Il Citta vince la terza partita consecutiva e rimane aggrappato alle prime. Parte meglio la squadra ospite che sfiora in vantaggio dopo pochi minuti con Cristiani che impegna Chiossi dalla distanza, poi al 34’ arriva la rete per i reggiani quando Zampino di testa trafigge l’estremo difensore di casa. La reazione della squadra di Cattani è immediata e al 44’ Ridolfi trova già il pareggio di testa, raccogliendo un ottimo cross dal fondo di Conte.

Nella ripresa il Citta si butta in avanti per cercare di ribaltare il risultato, ma la miglior occasione è per l’Arcetana con Bernabeu che, completamente solo davanti a Chiossi, spara incredibilmente alto sopra alla traversa. Passano pochi minuti però e al 51’ la squadra di casa riesce nel trovare il vantaggio quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo su Ridolfi. Sul dischetto va Luca Esposito che non sbaglia. Nel finale gli ospiti provano a ritrovare il pareggio, ma la difesa di casa si chiude bene e il finale è 2-1.