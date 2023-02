Cittadella Vis Modena - Boretto 4 - 1 | Rimonta di forza degli uomini di Cattani

Bella vittoria per il Cittadella che rimane al terzo posto in classifica ma a otto punti dalla seconda, anche se con un partita in meno dopo la sospensione del match giocato in casa del Castellana Fontana. Sul campo di casa a San Damaso la squadra di Cattani si impone per 4-1 sul Boretto.

Succede però tutto nella ripresa dopo un primo tempo in cui i padroni di casa fanno la partita senza trovare la rete. Si torna in campo dopo l’intervallo e il Boretto trova la rete del vantaggio al 50’ con Bernini. Il Citta non ci sta e al 58’ trova già il pareggio su calcio di rigore trasformato da Cannoni.

E’ solo il 63’ quando Falanelli porta in vantaggio i suoi servito da Boilini davanti a Zovi. Ora c’è solo una squadra in campo ed è il Citta che poi dilaga mettendo a segno anche il tris al 79’ con Luca Esposito che infila un rasoterra a fil di palo. Infine il poker è calato da Conte che entra in area e viene servito bene per toccare appena in rete e chiudere sul 4-1 all’86’.