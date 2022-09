Cittadella Vis Modena - Borgo San Donnino 1 - 1 | Citta in vantaggio si fa recuperare, poi rischia nel finale

Partita molto accesa nel big match di giornata tra Cittadella e Borgo San Donnino. Fin dai primi minuti le due squadre spingono per cercare la vittoria e prima Delporto, poi Bellentani, vanno vicini alla rete del vantaggio nei primi cinque minuti. Il risultato potrebbe cambiare al 14’ quando Abelli commette fallo in area su Bellentani e l’arbitro decreta un calcio di rigore: sul dischetto va Ridolfi che si fa parare il tiro da Monteverdi.

Le azioni continuano poi in maniera alternata senza essere molto pericolose fino a che al 43’ i padroni di casa passano in vantaggio con Falanelli che da posizione defilata calcia bene sul secondo palo. Il primo tempo si chiude quindi 1-0, poi nella ripresa partono bene i parmensi che al 52’ conquistano in calcio di rigore per fallo di Gobbi su Rossi: sul dischetto va Delporto che non sbaglia e batte Chiossi.

I borghigiani allora provano ad approfittare dell’entusiasmo del gol per cercare il vantaggio, ma Delporto sbaglia da solo davanti a Chiossi al 55’, poi al 69’ è Alfieri a mandare fuori di pochissimo dopo un’azione in contropiede. All’87’ l’occasione più importante della ripresa quando Martinez colpisce il palo, Storchi si avventa sul pallone, ma Chiossi è bravissimo a parare e il match termina così 1-1.