Cittadella Vis Modena - Campagnola 1 - 0 | Decide Trombetta per la prima vittoria della squadra di Salmi

Vince con un gol di scarto il Cittadella contro il Campagnola. Sul campo di San Damaso i ragazzi di Salmi si sono imposti anche sul piano del gioco, oltre che nel risultato. La prima occasione importante per i padroni di casa è arrivata nel primo tempo quando Davoli ha calciato dal limite e ha sfiorato la porta. Si fanno vedere anche gli ospiti con Zaccaria che crossa al centro, ma la palla termina poi sul fondo. Al 39’ è Trombetta a sbloccare il risultato quando, di testa, segna sugli sviluppi di un corner calciato da Vernia. Nella ripresa il Cittadella continua col suo gioco, senza lasciare troppo spazio agli avversari che rimangono anche in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Parisi. Prima vittoria per il Cittadella che in casa ritrova il gol.